Bolsonaro, uma perguntinha

Capitão, o seu líder na Câmara, major Vitor Hugo, convoca setores representativos da República para pressioná-lo a vetar a Lei de Abuso de Autoridade.

Perguntinha: tal atitude, fazer pressão para vetar o que um Poder Constituinte e mandatário aprovou, já não é abuso de autoridade? Perguntinha: capitão, não dará mais para o senhor sequer olhar para a farda dobrada no armário com naftalina se vetar tal lei, que nada mais é do que a regulamentação do Pacto Republicano de Estado (2009). O senhor, capitão, criou caso com o Coaf, Polícia Federal e Receita Federal por interesses pessoais e de seus filhos. Isso não é abuso de autoridade? Ainda bem que veio a lei.

Não é major?

Não é capitão?