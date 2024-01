Bolsonaro tira foto no Rio com apoiadora parecida com Janja e semelhança viraliza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/01/2024 - 20:52 Para compartilhar:

A gravação de um pedido de selfie por uma apoiadora ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 3, repercutiu nas últimas horas pela semelhança da mulher com a primeira-dama, Janja da Silva. Veja o vídeo clicando aqui .

O registro aconteceu na Barra da Tijuca, onde Bolsonaro tem uma casa no condomínio Vivendas da Barra. A mulher não identificada pediu para tirar uma foto ao lado do ex-presidente. Ao Metrópoles, o ex-chefe do Executivo disse que não percebeu a aparência semelhante da apoiadora com Janja mas que, depois de ver o vídeo, notou que ela é “muito parecida” com a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Eu mesmo só vi a pessoa quando recebi pela internet. É muito parecida”, disse Bolsonaro.

Nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente brincaram com a aparência da mulher. “Será que o Lula sabe que a Janja está tirando foto com o Bolsonaro”, disse uma internauta. “Do nada a Janja tirando foto com Bolsonaro ou isso aqui é uma miragem?”, comentou um usuário do X (antigo Twitter).

No momento em que a “sósia” de Janja posava ao lado de Bolsonaro, a primeira-dama também estava no Rio de Janeiro, mas na Restinga de Marambaia, onde passou a virada do ano acompanhada de Lula. A restinga, que é privada e administrada pelas Forças Armadas, fica distante 60 quilômetros da Barra da Tijuca.

Janja e Lula chegaram em Brasília nesta quinta-feira, 4, após dez dias de estadia no Rio de Janeiro. Bolsonaro, por sua vez, deve ficar na cidade até o fim de janeiro, segundo a sua assessoria.

