Bolsonaro: Terminamos 2020 com desempenho positivo de emprego

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou durante transmissão semanal ao vivo os dados de emprego, divulgados nesta quinta-feira, 1º, pelo Ministério da Economia. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a economia brasileira gerou 280.666 carteiras assinadas em maio.

Segundo o presidente, a despeito do resultado negativo no primeiro semestre de 2020, o governo encerrou o ano com mais empregos do que em dezembro de 2019. “Dada a crise que estávamos vivendo foi um sucesso, apesar de muitos governadores e prefeitos fecharem tudo”, afirmou.

Durante a transmissão, Bolsonaro destacou o saldo negativo de emprego, no recorte de meses de janeiro a maio durante os anos do segundo mandato do governo Dilma, bem como a melhora do índice no governo Temer. Sobre o resultado negativo do primeiro semestre de 2020, o presidente atribuiu toda a culpa aos gestores estaduais e prefeitos.

“Um período duro, em 2020, no meu governo: menos 1,1 milhão no saldo de carteiras assinadas de janeiro a maio. É um número insuperável negativamente falando, mas a totalidade foram governadores e prefeitos que fecharam todo o comércio”, afirmou o presidente. Segundo relatou o presidente, alguns prefeitos alegam que decretaram o fechamento do comércio para não parecerem omissos.

Mais uma vez, Bolsonaro voltou a atacar medidas de restrição para conter a disseminação do novo coronavírus, e disse que medidas de distanciamento, como a quarentena, não serviram para nada. (Colaboraram Eduardo Rodrigues e Lorenna Rodrigues)

