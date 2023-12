Bolsonaro tenta se infiltrar e é barrado de foto de chefes de Estado na posse de Milei, diz site

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/12/2023 - 19:53 Para compartilhar:

Inelegível até 2030, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido barrado de uma foto oficial do novo presidente argentino, Javier Milei, com chefes de Estado presentes à sua posse, no Congresso local, após tentar se infiltrar na imagem dos mandatários e acabou sendo proibido de participar do momento por líderes sul-americanos, de acordo com informações do site do jornal ‘Folha de S.Paulo’.

Segundo a reportagem, os presidentes Luis Lacalle Pou (Uruguai), Santiago Peña (Paraguai), Gabriel Boric (Chile) e Daniel Noboa (Equador) se manifestaram contrários ao cerimonial da posse, dizendo que seria imprópria a presença na imagem de um ex-chefe de Estado, ainda mais adversário interno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O atual presidente brasileiro, Lula, não compareceu à posse, mas o País foi representado pelo chanceler, Mauro Vieira, um dos primeiros a cumprimentar Milei na Casa Rosada, sede do governo argentino.

