Bolsonaro tem obrigação de explicar o sumiço de Bruno Pereira e Dom Phillips

O desaparecimento da dupla Bruno Pereira e Dom Phillips é repressão. Representa clara tentativa de censurar a ação jornalística e vai contra a proteção da Amazônia. O sumiço do repórter e do indigenista representa a degradação da democracia brasileira e demonstra a falta de respeito pela vida humana por parte dos responsáveis, mas não só. O governo Jair Bolsonaro também carrega sua parcela de responsabilidade. Vamos aos pontos que permitem essa afirmação.

A administração federal, desde o início, optou por “passar a boiada” e facilitou a vida de grileiros de terra, da mineração, pesca e tráfego de madeira ilegal. O governo prejudicou a atuação da Funai, do Incra e de todas as ONGs dedicadas a preservação ambiental. Ou seja, definitivamente, a preocupação de Bolsonaro não é a Floresta Amazônica e as pessoas que vivem e trabalham nela. Além disso, o desprezo a situação representado na forma como as buscas se deram e nas declarações do presidente da República, reforçam a afirmação. Mais: são um acinte, a todo o povo brasileiro. O trabalho jornalístico em uma localidade repleta de ilegalidades, seria mais uma marca negativa para um governo desastroso.





É mais que necessário que a sociedade redobre a vigilância e questione o que aconteceu de fato com Pereira e Phillips, pois esse pode ser o fato essencial pera que haja uma mudança real na região amazônica.