Bolsonaro tem melhora clínica, mas segue sem previsão de alta

(ANSA) – BRASILIA, 17 APR – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou boa evolução clínica e melhora nos exames laboratoriais, mas segue sem previsão de alta da UTI do hospital DF Star, em Brasília, de acordo com o último boletim médico divulgado nesta quinta-feira (17).

O político, que foi submetido a uma cirurgia de quase 12 horas para a correção de uma obstrução intestinal, no último domingo (13), está sem dor, permanece em jejum oral e se alimenta por sonda.

Segundo a nota, divulgada por volta das 11h30 (horário local), ainda não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva e a recomendação de não receber visitas continua em vigor.

O ex-presidente também continua fazendo fisioterapia motora, com caminhadas fora do leito hospitalar, e respiratória.

O boletim foi assinado pelo médico Cláudio Birolini, chefe da equipe cirúrgica, e pelo diretor do hospital, Allison Barcelos.

Ontem (16), Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais no qual aparece falando e demonstrando mais disposição. Além disso, outra imagem mostra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), massageando os pés do marido em uma das salas do centro médico brasiliense. (ANSA).