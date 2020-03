Bolsonaro tem “festinha” de aniversário no Palácio da Alvorada com familiares

Aniversariante do dia, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a data no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, ao lado da família. Nas redes sociais, a primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou vídeo no qual o presidente aparece rodeado das netas e de sua filha, Laura Bolsonaro, enquanto recebe os parabéns, com direito a bolo. O presidente completou 65 anos com uma “festinha”, como ele mesmo descreveu ao mencionar a data durante a semana.

“Vai ter uma festinha tradicional aqui. Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa, dia 22. São dois dias de festa aqui”, disse na última terça-feira (17). Michelle faz 38 anos neste domingo (22). Filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também compareceram à residência oficial. Bolsonaro ainda se reuniu com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente recebeu os convidados após falar nesta sexta-feira, 21, que “talvez” precise realizar um terceiro teste para a doença. No Brasil, a doença, que Bolsonaro chamou de “gripezinha”, já matou 18 pessoas e contaminou 1.128. Da comitiva que viajou com o presidente aos Estados Unidos no início do mês, 22 pessoas já foram diagnosticadas com a covid-19.

Até o momento, Bolsonaro segue no Alvorada, sem nenhuma aparição para fora dos portões. Nos fins de semana, o presidente costuma sair ao menos para cumprimentar os apoiadores que o esperam na entrada da residência oficial. Com o novo coronavírus, no entanto, a rotina no entorno do local mudou. O número de apoiadores que aguardam o presidente sair ou entrar da residência diminuiu, e não foi diferente no dia do aniversário do mandatário.

Durante este sábado, 21, o local recebeu poucos visitantes, longe das aglomerações registradas habitualmente. O Ministério da Saúde tem recomendado que as pessoas não saiam às ruas e, principalmente, evitem esse tipo de concentração.

Pandemia

Bolsonaro reservou um momento do aniversário para gravar um vídeo para falar da cloroquina, medicamento que tem apresentado alguns resultados positivos no tratamento de pacientes com coronavírus. No vídeo, que teve os “bastidores” postado nas redes sociais por Flávio Bolsonaro, o presidente informou que o laboratório do Exército vai ampliar a produção do medicamento.

Há pouco, o assunto do coronavírus voltou às redes sociais do presidente. Em sua conta no Twitter, mudou de tom: publicou uma série de mensagens na qual reconhece “a seriedade do momento e o temor de muitos brasileiros ante à ameaça do coronavírus”. Segundo ele, o governo tem trabalhado intensamente para tomar todas as medidas possíveis no combate à pandemia.