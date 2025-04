Bolsonaro tem boa evolução clínica, mas não há previsão de alta da UTI, diz boletim

Jair Bolsonaro (PL) teve boa evolução clínica e está acordado, orientado e não apresenta dor, sangramento ou qualquer outra intercorrência nesta segunda-feira, 14, após ser submetido a uma cirurgia de 12 horas para tratar aderências intestinais.

Segundo o boletim médico mais recente, o ex-presidente segue sem previsão de alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília.

O chefe da equipe que operou o ex-presidente, o médico Cláudio Birolini, disse mais cedo que a cirurgia de Bolsonaro foi complexa e delicada devido às operações anteriores na mesma região nos últimos anos — na campanha eleitoral de 2018, quando se elegeu presidente, Bolsonaro foi esfaqueado em Juiz de Fora (MG).

O ex-presidente foi hospitalizado na sexta-feira após sentir fortes dores abdominais durante visita à cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. No sábado, ele foi transferido por UTI aérea para Brasília.