Bolsonaro tem 48% dos votos válidos; Haddad, 26%

SÃO PAULO, 07 OUT (ANSA) – Com 79,25% das urnas apuradas, a disputa pela Presidência da República caminha para um segundo turno entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

O deputado federal lidera a disputa com 48,03% dos votos, contra 26,74% do candidato petista, que se mantém à frente de Ciro Gomes (PDT), com 12,37%. Em seguida aparecem Geraldo Alckmin (PSDB), com 5,05%; João Amoêdo (Novo), com 2,79%; Henrique Meirelles (MDB), com 1,23%; Cabo Daciolo (Patriota), com 1,28%; Marina Silva (Rede), com 1%; e Alvaro Dias (Podemos), com 0,91%.

Guilherme Boulos (Psol) tem 0,59%; Vera Lúcia (PSTU), 0,05%; Eymael (DC), 0,04%; e João Goulart Filho (PPL), 0,03%.

O resultado salienta a polarização entre forças anti-PT e anti-Bolsonaro, que deram o tom de toda a campanha eleitoral.

Caso o segundo turno se confirme, os dois candidatos precisarão lidar com elevados índices de rejeição e uma sociedade dividida entre o ódio ao Partido dos Trabalhadores e o medo do deputado federal.

De acordo com as últimas pesquisas, Bolsonaro lidera no segundo turno, mas sempre dentro da margem de erro.

Derrotados – O resultado também marca o derretimento de figuras tradicionais e até então populares da política brasileira, a começar por Marina Silva (Rede).

Dona de mais de 22 milhões de votos nas eleições de 2014, a ex-ministra do Meio Ambiente surgia na pré-campanha como principal candidata a desafiar Bolsonaro em um cenário sem Lula, mas não conseguiu cativar o eleitorado com sua proposta de terceira via.

Após a confirmação de Haddad na disputa, o que se viu foi uma ininterrupta desidratação de Marina, que perde, por enquanto, para candidatos como Daciolo e Amoêdo e corre o risco de ficar sem relevância no cenário nacional.

Alckmin também sai menor do que entrou em sua segunda corrida presidencial. O preferido do “centrão” passa por pouco dos 5% dos votos, apesar de ter dominado metade do tempo destinado aos candidatos na propaganda eleitoral em rádio e TV.

Parte de seus aliados abandonou a campanha antes mesmo do fim, aderindo ao ascendente Bolsonaro. O posicionamento do PSDB no segundo turno permanece uma incógnita, e analistas cogitam até um “racha” entre caciques do partido, como Fernando Henrique Cardoso e Tasso Jereissati, e as alas mais jovens.

Amoêdo, por sua vez, colocou o partido Novo, surgido na esteira dos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff, à frente de nomes mais tradicionais, como Marina, ou com campanhas mais caras, como a de Henrique Meirelles. A legenda ainda pode ter uma oportunidade de mostrar rapidamente como seria no poder, caso vença o segundo turno em Minas Gerais com Romeu Zema.

(ANSA)