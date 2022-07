Bolsonaro tem 36% e Lula chega a 32% no Distrito Federal em nova pesquisa

Pesquisa Correio Braziliense/Quaest divulgada neste domingo mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 36% das intenções de voto no Distrito Federal. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 32% e empata com o chefe do Executivo na margem de erro, de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 9%. A senadora Simone Tebet (MDB) conta com 2%, André Janones (Avante) também tem 2%. Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PCO) e Leonardo Péricles (UP) têm 1%, cada. Sofia Manzano (PCB), Felipe D’Ávila (Novo), Luciano Bivar (União) e Eymael (DC) não pontuaram. Os resultados levam em conta o cenário que possui o maior número de candidaturas, pesquisado pelo Quaest. Brancos, nulos ou que não pretendem votar somam 11%, e 5% estão indecisos.

No segundo turno, a disputa está tecnicamente empatada entre os dois primeiros colocados, considerando-se a margem de erro. O presidente Jair Bolsonaro teria 42% dos votos na capital federal, contra 40% de Lula.

Brancos, nulos e eleitores que não vão votar somam 15%, e 2% estão indecisos. O Quaest também perguntou ao eleitor se Bolsonaro merece ser reeleito. Para 56%, o presidente não merece uma segunda chance e 41% defendem que ele deve conquistar mais um mandato.

A pesquisa Quaest mostra que 44% da população do Distrito Federal consideram negativo o governo Bolsonaro. Para 23%, a gestão é razoável. Outros 32% avaliam como positivo.

O levantamento ouviu 1.500 pessoas no Distrito Federal, de forma presencial, entre os dias 11 e 14 de julho. A pesquisa, que tem nível de confiança de 95%, foi registrada na Justiça Eleitoral e protocolada sob os números DF-08227/2022 e BR-04749/2022.