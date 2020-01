Bolsonaro sobre reunião com Limp: ‘Acertamos a questão de não taxar o sol’

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira, 7, que “acertou” com o diretor da Aneel Rodrigo Limp “a questão de não taxar o sol’. O presidente não detalhou como foi este acordo. “Acertamos a questão de não taxar o sol. Sol, fique tranquilo, não serás taxado”, disse o presidente em frente ao Palácio da Alvorada, apontando ao céu.

Limp é relator da revisão estudada pela Aneel sobre subsídios para quem produz sua própria energia. Bolsonaro reuniu-se com o diretor da agência após criticar diversas vezes a discussão sobre elevar esta cobrança. Pela manhã, também em frente ao Alvorada, Bolsonaro disse que integrantes do governo estão proibidos de tocar no assunto da “taxação” da energia solar. Aqueles que o fizerem, segundo o presidente, serão demitidos.