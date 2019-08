Bolsonaro, sobre Oi: Vamos honrar contratos senão governo perde credibilidade

O presidente Jair Bolsonaro defendeu, nesta sexta-feira, 16, um compromisso com contratos no País ao ser perguntado sobre a situação da Oi. Reportagem publicada pelo Broadcast/Estadão revelou que a situação da empresa piorou nos últimos meses e voltou a preocupar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável por regular o setor.

Uma das alternativas do governo seria tirar da companhia a concessão que a permite oferecer telefonia fixa em todos os Estados do País, com exceção de São Paulo – processo chamado de “declaração de caducidade”. “Nós vamos honrar contratos. Temos que honrar contratos senão o governo perde a credibilidade”, declarou Bolsonaro ao ser perguntado se o governo iria intervir para cancelar a concessão da companhia.

Na sequência, o presidente criticou aqueles que “vivem faturando em cima do povo” e citou o uso de radares eletrônicos nas estradas do País. Ele afirmou que conversou com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, sobre a necessidade de numerar todos os “pardais” no Brasil.