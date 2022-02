Bolsonaro, sobre encontro com Moraes: Missão cumprida, converso com todo mundo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) limitou-se a um rápido comentário sobre seu encontro com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorrido pela manhã no Palácio do Planalto: “Missão cumprida. Eu converso com todo mundo e busco soluções. Queremos uma coisa só, transparência e segurança (nas eleições)”, afirmou o chefe do Executivo a apoiadores sobre a reunião com o magistrado, seu desafeto político, que presidirá o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante as eleições.

Moraes e o colega de STF Edson Fachin foram ao Planalto entregar a Bolsonaro convite para a cerimônia de posse do novo comando do TSE, marcada para o próximo dia 22. A partir dessa data até agosto, Fachin será o presidente da Corte e Moraes, o vice-presidente. Depois, Moraes assume o cargo máximo.

Protocolar, a reunião ocorreu em um momento de tensão entre os Poderes Executivo e Judiciário e durou cerca de 15 minutos. Bolsonaro descumpriu uma ordem judicial de Moraes e deixou de prestar depoimento à Polícia Federal sobre o vazamento de dados sigilosos da instituição.

Ainda aos apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro assumiu que tem um gasto grande no cartão corporativo. “Amanhã e quarta vou gastar, vou chutar, uns 300 mil no cartão, com duas viagens ao Nordeste”, disse o presidente, que amanhã vai à região para inaugurar obras da transposição do Rio São Francisco.

