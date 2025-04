Bolsonaro será transferido para Brasília em UTI aérea; veja boletim médico

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será transferido de Natal para Brasília em um avião com UTI aérea.

+Bolsonaro está em condição estável e não deve ser submetido a nova cirurgia

Segundo informações de boletim médico divulgado neste sábado, 12, a transferência do Hospital Rio Grande, em Natal, se dá por decisão de Bolsonaro. O ex-presidente tomou a decisão após avaliar a situação juntamente com sua família e seu médico.

A decisão visa a proximidade com seus familiares. A expectativa é de que, ainda antes do fim do dia, a transferência seja concluída.

O novo boletim médico indica que o estado de saúde do ex-presidente é estável, com sinais de diminuição da distensão abdominal.

A informação sobre a transferência tinha sido divulgada pelo senador Rogério Marinho mais cedo.

“Um avião deve estar chegando nas próximas horas, a partir de 13h30, ou 14h. Esse avião é uma UTI móvel que deverá levá-lo até Brasília”, disse.

O ex-presidente foi internado após passar mal na sexta-feira, 11, durante evento do Partido Liberal (PL) na cidade de Tangará, no Rio Grande do Norte, a 98km da capital.

Os relatos foram de fortes fortes dores abdominais.

Segundo o ex-presidente, em publicação nas redes sociais, o diagnóstico é de uma complicação no intestino delgado.

Veja o boletim médico de Bolsonaro

O Hospital Rio Grande informa que o paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-Presidente da República Federativa do Brasil, permanece internado sob os cuidados de nossa equipe multidisciplinar, evoluindo de forma estável nas últimas 24 horas.

O paciente teve uma noite tranquila, com mais de oito horas de sono, apresentando estabilidade hemodinâmica, sem necessidade de suporte com aminas vasoativas, em oxigenoterapia espontânea em ar ambiente, confortável e com bom padrão respiratório.

Segue em hidratação venosa por meio de cateter central, em uso de nutrição parenteral, manutenção da antibioticoterapia previamente instituída, com sonda nasogástrica aberta e uso regular das demais medicações prescritas.

Apresenta excelente estado de humor, redução do quadro de distensão abdominal e permanece sem necessidade de analgesia. Todos os sinais vitais e exames complementares mantêm-se dentro da normalidade, sem intercorrências clínicas até o presente momento.

Por decisão pessoal do senhor ex-Presidente, em conjunto com sua família, e visando dar continuidade ao tratamento com o suporte e proximidade de seus entes queridos, está programada para o decorrer do dia de hoje sua transferência para a cidade de Brasília/DF.

O paciente permanece sob acompanhamento e assistência integral da equipe médica e multiprofissional desta instituição.