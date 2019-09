Bolsonaro segue focado em discurso da ONU, diz senador Luís Carlos Heinze

Mesmo com a crise envolvendo o líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE), o presidente Jair Bolsonaro segue envolvido na elaboração do discurso para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, na próxima semana. Bolsonaro está reunido com o chanceler Ernesto Araújo e auxiliares no Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência.

De acordo com o senador Luís Carlos Heinze (PP-RS), que esteve no Alvorada pela manhã, Bolsonaro interrompeu a preparação do discurso para falar com ele por alguns minutos sobre demandas do agronegócio. Ele disse que os dois não chegaram a se aprofundar sobre o conteúdo da fala que Bolsonaro fará na ONU, mas que o presidente deve ressaltar medidas de preservação ambiental tomadas pelo Brasil.

“Quando a gente fala em preservação, pelo o que nós preservamos e outros países preservam, ninguém tem os índices que nós temos. É só saber explorar bem isso aí. E deve ter essas informações também. Ninguém faz o que nós fazemos”, disse Heinze ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.