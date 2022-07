Bolsonaro segue como candidato à Presidência com maior rejeição, aponta Datafolha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua como o candidato com maior rejeição a pouco mais de dois meses para as eleições presidenciais deste ano. De acordo com a pesquisa Datafolha apresentada nesta quinta-feira (28), o atual chefe do Executivo não seria votado por 53% das pessoas ouvidas.







Na pesquisa de intenção de voto no primeiro, Bolsonaro aparece na segunda colocação, com 29%, bem atrás do líder, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 47%.

No ranking dos rejeitados, porém, a situação se inverte e o petista aparece atrás, com 36% dos brasileiros afirmando que nunca votariam nele. Terceiro nas duas situações, Ciro Gomes (PDT) tem 8% das intenções de voto e 25% de rejeição.

O Datafolha entrevistou 2556 eleitores em 183 cidades entre os dias 27 e 28 de julho de 2022. A margem de erro, segundo o instituto, é de dois pontos percentuais para mais ou menos. A pequisa foi contratada pelo jornal Folha de S. Paulo.