Bolsonaro se solidariza com Trump e deseja pronta recuperação

SÃO PAULO, 13 JUL (ANSA) – O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade ao ex-mandatário dos Estados Unidos Donald Trump, após o republicano ficar ferido em um comício na Pensilvânia na noite deste sábado (13).

Em uma publicação no X (antigo Twitter), o ex-líder brasileiro declarou que espera a “pronta recuperação” do magnata, que deixou o local ensanguentado “Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento.

Esperamos sua pronta recuperação”, escreveu ele.

Bolsonaro enfatizou ainda que os dois líderes vão se ver “na posse”, fazendo alusão a uma possível vitória do republicano na próximas eleições presidenciais, em novembro. (ANSA).