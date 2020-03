Bolsonaro se reúne com ministros e técnicos para falar de combate ao coronavírus

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está reunido com ministros no Palácio da Alvorada para discutir estratégias de combate ao novo coronavírus. Estão presentes os ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Também participa do encontro o secretário-executivo da Saúde, João Gabbardo, que garantiu na sexta-feira que a pasta vai continuar recomendando que a população evite aglomerações e outras medidas de isolamento, independente das posições do Presidente da República.

Na sexta-feira, 27, Bolsonaro disse que faria a reunião neste sábado com a equipe para “dar uma redirecionada” em algumas ações.

Ele tem defendido que o governo mude o isolamento de horizontal para vertical – no segundo caso, voltado apenas para idosos e pessoas com doenças crônicas.