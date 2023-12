Bolsonaro se reúne com Javier Milei em Buenos Aires

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/12/2023 - 14:01 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 8 DEZ (ANSA) – O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro chegou na noite da última quinta-feira (7) a Buenos Aires para participar da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, com quem se reuniu no Hotel Libertador.

O ex-líder brasileiro, que viajou acompanhado de uma delegação de 30 pessoas, incluindo seus filhos Eduardo e Flávio, parabenizou Milei pela vitória contra o opositor Sergio Massa nas eleições presidenciais e agradeceu o convite para fazer parte da cerimônia de posse na Casa Rosada, no próximo domingo (10).

Em entrevista à Rádio Mitre, antes do encontro, Bolsonaro explicou que, assim como ele Milei defende a democracia. Para ele, “sua vitória na Argentina significa muito no mundo, especialmente num contexto onde a esquerda e a direita estão muito divididas”.

Fiel às suas crenças, Bolsonaro continuou dizendo que eles não são “adversários” da esquerda, mas sim “seus inimigos”.

Segundo ele, com a esquerda “não se pode dialogar” porque posições como a sua e a do chefe de Estado argentino eleito tentam defender “a democracia, a liberdade de comércio e, sobretudo, algo muito importante que é a autonomia de cada país”.

Durante sua passagem por Buenos Aires, Bolsonaro também se reunirá com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. (ANSA).

