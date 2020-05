Bolsonaro se manifesta no Twitter após divulgação de vídeo

SÃO PAULO, 22 MAI (ANSA) – Após a divulgação do vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro fez sua primeira manifestação em uma rede social com uma frase utilizada durante toda a sua campanha política. “Brasil acima de tudo”, diz a publicação no Twitter, acompanhada de um emoji da bandeira brasileira. O vídeo foi apontado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, que acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal (PF), como uma das principais provas para sustentar sua denúncia.

Na gravação, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, xingou todos os ministros do STF de vagabundos e defendeu mandá-los para a prisão. Além disso, o político afirmou que tem ódio dos termos “povo indígena” e “povo cigano”, e reclamou de estar enfrentando processos. “Eu tô com um monte de processo aqui no comitê de ética da presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que tá acontecendo aqui no Brasil. A gente tá conversando com quem a gente tinha que lutar”, ressaltou Weintraub. (ANSA)