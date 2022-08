Bolsonaro se irrita com operação contra empresários: “Cadê aquela turminha da carta pela democracia?”

Da Redação 25/08/2022 - 2:04 Compartilhe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve agenda de campanha em Betim (MG) nesta quarta-feira (24). Depois de seguir em comboio pela cidade que fica na região metrpolitana de Belo Horizonte, ele se encontrou com prefeitos da região e participou de um comício.

Em conversa com apoiadores, o presidente criticou a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, contra empresários que defenderam um golpe militar em conversas de um aplicativo de mensagens.

“O que aconteceu no tocante aos empresários agora, esses oito empresários. Dois, eu tenho contato com eles, o Luciano Hang e Meyer Nigri. Cadê aquela turminha da Carta pela Democracia? A gente sabe que época de campanha, continuam lobos em pele de cordeiro. Acreditar que eles são democratas e nós não somos? Cadê a turminha da Carta pela Democracia?”, questionou Bolsonaro.

A ironia de Jair Bolsonaro tem relação com a carta divulgada no dia 11 de agosto deste ano que uniu artistas, intelectuais, juristas e estudantes na defesa do sistema eleitoral e também da democracia no Brasil.

“Olha como está a Europa com a crise, onda de calor, incêndios, lugares que tanto criticaram o Brasil. Olha a Alemanha, buscando novamente energia suja, com carvão. Europa toda está mudando a legislação ambiental. Além da inflação, se começa a ver desabastecimento em alguns daqueles países. O Brasil não passa por esses problemas”, seguiu o chefe do Executivo.