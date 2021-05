Bolsonaro se irrita com apoiadora após ser questionado sobre as Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se irritou com a cobrança de uma apoiadora que estava no Palácio do Alvorada, nesta terça-feira (25), para saudá-lo e pedir intervenção das Forças Armadas. As informações são do R7.

A apoiadora surpreendeu Bolsonaro assim que ele desceu do carro oficial, lembrando que ele é chefe das Forças Armadas e questionando o motivo de Bolsonaro deixar o povo brasileiro, seus ministros e ele próprio sofrer. Irritado, ele respondeu: “Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em que tipo de gente? Calma lá, vamos com calma no negócio aí. Quer ditadura? Não é comigo”.

“Tem um posicionamento contra, a favor, do 31 de Março de 64? Tem alguma posição tua? Porque vieram tudo para cima da gente, contra a gente naquela época. Não vou discutir esse assunto, não vou debater. Quem não tá contente comigo tem Lula em 22″, afirmou. Depois da resposta do presidente, a senhora pediu desculpas.

Bolsonaro também disse que quer resolver logo sua situação eleitoral para se candidatar em 2022. “Eu não vejo a hora de decidir o partido, mas não é decisão minha. […] Sobre partido? Partido, sendo meu, eu aceito a indicação do partido. Se for meu partido, eu aceito a indicação agora. Ninguém quer entregar o osso para gente. Querem entregar só o casco do boi, nem um ossinho com tutano”, disse.

Veja também