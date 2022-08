Bolsonaro sanciona piso salarial da enfermagem

reuters 04/08/2022 - 20:20 Compartilhe

(Reuters) – O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que fixa um piso salarial nacional para as profissões da área de enfermagem.

“Acabamos de sancionar um projeto, que transformou-se em lei, do piso nacional da enfermagem. Isso atende também parteiras, técnicos de enfermagem, enfermeiros, então atende mais de um milhão de pessoas”, disse Bolsonaro em sua transmissão semanal ao vivo nas redes sociais.

Pouco antes, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, postou um vídeo no Twitter do momento em que presidente assinou a sanção no Palácio do Planalto.

Não ficou claro se a sanção de Bolsonaro se deu com vetos a trechos da lei.

O texto do projeto aprovado pelo Congresso prevê piso inicial para enfermeiros no valor de 4.750 reais, a ser pago em todo o país por serviços de saúde públicos e privados. Tendo como referência o piso dos enfermeiros, a lei fixa 70% do piso nacional dos enfermeiros para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiros.

O Congresso também promulgou uma emenda à Constituição para dar segurança jurídica ao piso da enfermagem.

(Redação São Paulo)