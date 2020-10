Bolsonaro sanciona lei que permite 40 pontos na CNH

O presidente Jair Bolsonaro disse durante uma live nesta terça-feira (13) que sancionou com vetos o projeto que muda o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A nova lei passa a valer daqui seis meses. As informações são da Folha de S. Paulo.

Com o novo texto, o motorista pode ter até 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o prazo de validade de condutores com menos de 50 anos passa a ser de dez anos. Para as demais idades e para os motoristas de aplicativos, o prazo dos exames continua ser de cinco anos.

O presidente vetou o trecho que permitia que motociclistas trafegassem entre os veículos apenas quando o trânsito estivesse em baixa velocidade ou parado. Para justificar a decisão, Bolsonaro deu um exemplo. Você, gordinho, [Tem que] Receber a pizza quente em casa”, disse.

O projeto ainda obriga o uso da cadeirinha para crianças com até dez anos e um cadastro positivo de motoristas para cadastrar quem não tiver infrações no último ano. Bolsonaro disse que pretende apresentar no próximo ano novas mudanças, incluindo algumas que foram derrubadas pela Câmara, como o fim da exclusividade de médicos especialistas para renovar a CNH.

