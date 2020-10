Bolsonaro sabia da compra de vacina chinesa, mas recuou após pressão de apoiadores

Assessores do Palácio do Planalto e do Ministério da Saúde disseram que o presidente Jair Bolsonaro tinha conhecimento da compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa CoronaVac, feita em parceria com o Instituto Butantan. Eles disseram que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sempre informa o presidente de todas as iniciativas. As informações são da Folha de S. Paulo.

Segundo jornal, o presidente recuou após pressão feita por apoiadores nas redes sociais e pela comemoração do anúncio pelo governador de São Paulo, João Doria.

Bolsonaro ligou para Pazuello, nesta quarta-feira (21), para mudar o discurso e divulgar uma nota, onde houve a alegação de “interpretação equivocada”.

