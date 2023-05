Bolsonaro rouba a cena em evento agropecuário

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 01/05/2023 - 14:52 Compartilhe

Por Lais Morais







RIBEIRÃO PRETO (Reuters) – O ex-presidente Jair Bolsonaro roubou a cena nesta segunda-feira na maior feira de agronegócio do Brasil, onde foi aclamado por apoiadores integrantes do expressivo setor agrícola do país.

Os organizadores do evento anual Agrishow retiraram o convite ao atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que reclamou da transformação da feira em um evento de campanha política.

A participação no evento foi o primeiro encontro público de Bolsonaro com apoiadores desde que voltou dos Estados Unidos há um mês. O ex-presidente foi cercado nesta segunda-feira por uma multidão animada, que o aplaudiu loucamente quando subiu em uma colheitadeira.

“Somos uma grande nação e temos tudo para sermos uma grande potência, mas o evento aqui trata do agro. O que o agro precisa? Precisa de político que não atrapalhe vocês”, disse Bolsonaro, ao lado do governador paulista Tarcísio de Freitas, seu ex-ministro da Infraestrutura.

Bolsonaro aproveitou a ocasião para criticar a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de reconhecer novas reservas indígenas, tema de preocupação constante dos agricultores da fronteira agrícola em expansão no Brasil.

O rico e poderoso setor agrícola foi um dos principais apoiadores da eleição de Bolsonaro em 2018. No cargo, ele relaxou controles ambientais, ficou do lado dos fazendeiros em disputas de terras com comunidades indígenas e aprovou uma legislação permitindo que os fazendeiros se armassem para proteger suas propriedades.

Bolsonaro, que nunca admitiu explicitamente a derrota para Lula nas eleições de outubro do ano passado, enfrenta uma série de investigações por seus ataques ao sistema eleitoral brasileiro e seu suposto papel na incitação aos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro, uma semana após a posse de Lula. Bolsonaro enfrenta riscos legais que podem impedi-lo de concorrer às eleições de 2026.

Desde o início da feira agrícola paulista, em 1994, esta foi a primeira vez que nenhum representante do governo federal em exercício esteve presente no dia de abertura do evento, que exibe os avanços da tecnologia agrícola. Os organizadores estimam que 190.000 pessoas participem da feira de cinco dias.







O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, desejou sucesso aos agricultores e disse que espera participar no próximo ano.

(Reportagem de Lais Morais e Carla Carniel; Texto de Anthony Boadle)







