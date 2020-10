Bolsonaro recria Comitê Gestor de Desenvolvimento Sustentável do Xingu

O presidente Jair Bolsonaro decidiu recriar o Comitê Gestor do Plano Sub-regional de Desenvolvimento Sustentável do Xingu. A medida consta de decreto assinado nesta terça-feira, 20, segundo informou o Palácio do Planalto. O objetivo, de acordo com o governo, é “gerar a cooperação entre os órgãos, entidades e sociedades locais a fim de reunir esforços para promover, acompanhar e executar projetos estruturantes na região, notadamente o entorno da Usina Hidrelétrica de Belo Monte”.

O Planalto informou que o comitê será composto por representantes dos ministérios do Desenvolvimento Regional, da Justiça e Segurança Pública, da Infraestrutura, de Minas e Energia, da Cidadania, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Governo do Estado do Pará, da Associação de Municípios do Consórcio Belo Monte, Consórcio Norte Energia S.A. e sociedade civil organizada.

O Decreto ainda tem que ser publicado no Diário Oficial da União.

