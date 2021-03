Bolsonaro reclama de pressão por vacina e dispara: ‘Só se for na casa da tua mãe’

Jair Bolsonaro (sem partido) cumpriu compromissos da sua agenda nesta quinta-feira (4), inclusive com uma rápida passagem por Uberlândia, em Minas Gerais. Como de costume, o presidente cumprimentou apoiadores e aproveitou para criticar a pressão pela compra da vacina contra a Covid-19. De acordo com ele, o imunizante está em falta no mercado mundial.

“Tem idiota que diz ‘vai comprar vacina’. Só se for na casa da tua mãe. Não tem para vender no mundo”, soltou.

“Alguns governadores queriam direito a comprar vacina e quem iria pagar? Eu! Onde tiver vacina para comprar, nós vamos comprar”, completou.

Bolsonaro também não esqueceu do Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou a criticar a Suprema Corte por ter delegado o poder de decisão de isolamento e lockdown a estados e municípios.

“Impuseram estado de sítio no Brasil via prefeituras. Isso está errado. Estamos preocupados com mortes, sim, mas sem pânico. A vida continua”, frisou.

“Os problemas a gente tem que enfrentar, não adianta ir para baixo da cama. Se todo mundo for ficar em casa, vai morrer todo mundo de fome”, considerou.

O chefe do Executivo foi ovacionado pelos apoiadores e agradeceu a presença dos presentes, que entoaram gritos e “mito” para Bolsonaro e “queremos trabalhar”.

“Obrigada pela presença, isso faz a gente sentir que está fazendo a coisa certa. Os problemas temos que enfrentar”, disse aos apoiadores.

