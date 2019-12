Bolsonaro recebeu Onyx, Tereza e Canuto para discutir agricultura irrigada

Brasília, 17 – A agricultura irrigada foi o foco de reunião do presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, 17, com os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Tereza Cristina, da Agricultura, e Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional. “Os ministros apresentaram assuntos sobre a agricultura, especialmente, sobre a agricultura irrigada e sua possibilidade de aumentar a efetividade da produção do agronegócio”, informou o porta-voz do presidente, Otávio Rêgo Barros.

De acordo com ele, a preocupação do agronegócio, revelada pelos ministros, é “evitar a expansão horizontal” e garantir a “efetividade vertical”. “Ou seja, no menor espaço de terreno nós conseguirmos produzir ainda mais”, afirmou.

Rêgo Barros comentou, ainda, que há uma possibilidade de o País aumentar cerca de quatro vezes a sua área irrigada e “como consequência, ter a possibilidade de ganhar ainda mais mercado no exterior”.