Bolsonaro recebeu envelope com dinheiro vivo de genro de empresário do agronegócio, aponta PF

Mensagens interceptadas pela Polícia Federal (PF) no caso das joias indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu um envelope com dinheiro vivo de Samuel Sollito, genro de Paulo Maximiano Junqueira, empresário do agronegócio, às vésperas do réveillon de 2022 — pouco depois de Bolsonaro voltar de sua estadia nos Estados Unidos.

Segundo a PF, Bolsonaro pode ter usado “proventos obtidos por meio da venda ilícita das joias desviadas do acervo público brasileiro” para pagar a hospedagem em solo americano.

No dia 30 de dezembro daquele ano, o assessor Daniel Luccas enviou mensagens a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, mencionando que Samuel (genro de Paulo) desejava encontrar o então presidente “para entregar a encomenda”. Ele ainda comunica Cid sobre a visita de Bolsonaro.

“Compras foram feitas e a casa já está abastecida. A cobertura da área da piscina foi finalizada para garantir a privacidade. O Samuel (genro do Paulo) prefere ir encontrar o PR amanhã para entregar a encomenda”, escreve o funcionário.

Samuel teria então entregado a um assessor de Bolsonaro um envelope contendo dinheiro em espécie e um cartão do empresário Paulo Junqueira.

No dia 31 de dezembro, Cid pergunta ao Coronel Câmara se Bolsonaro havia recebido o dinheiro e o cartão do empresário, e Cid confirma: “Sim, entregou”. Na sequência, Câmara informa que repassou “ao cordeiro” que, segundo a PF, é Sérgio Cordeiro, membro da equipe de segurança do ex-presidente.

De acordo com a investigação, Paulo Junqueira é proprietário de uma das casas em que o ex-presidente se hospedou nos Estados Unidos, localizada no condomínio Magic Village View, em Orlando. Ele é presidente do sindicato rural da cidade e foi um dos financiadores da campanha de Bolsonaro à presidência em 2022.

O site IstoÉ procurou o empresário em busca de um posicionamento sobre o caso e ainda aguarda retorno.