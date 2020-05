Bolsonaro recebeu alvo de operação contra fake news há quase uma semana

Há pouco menos de uma semana, o presidente Jair Bolsonaro foi entrevistado por Bárbara Destefani, no Palácio do Planalto. A blogueira, que é apoiadora do presidente, é um dos alvos da operação contra fake news.

Destefani é a administradora do perfil do @taoquei, mas conforme ela mesmo descreve precisou atualizar para @teAtualizei.

Deflagrada nesta quarta-feira (27) pela Polícia Federal, a operação realizou mandados de busca e apreensão contra suspeitos de disseminar notícias falsas na internet.

“Autorizaram a quebra do meu perfil do twitter! Quando eles vierem até minha casa fazer a busca e apreensão e ver q eu tenho um notebook q só funciona ligado na tomada e um celular com a tela rachada, tenho certeza que vão fazer uma campanha pra alguém me financiar #CensuraDoSTF”, publicou Bárbara em seu Twitter.

Além disso, a blogueira também questionou e ela mesma respondeu erroneamente quem é responsável por julgar o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na verdade, os ministros do STF são julgados pelos próprios membros da Corte ou pelo Senado em caso de crime de responsabilidade.