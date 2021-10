Bolsonaro recebe credenciais de sete novos embaixadores no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro recebeu nesta quinta-feira (7) as credenciais de sete novos embaixadores no Brasil, em cerimônia reservada no Palácio do Planalto. A partir de agora, estão habilitados a despachar no país os representantes da Nigéria, Muhammad Ahmed Makarfi; da Coreia do Sul, Lim Ki-mo; da Romênia, Monica-Mihaela Stirbu; da Suíça, Pietro Lazzeri; dos Países Baixos, André Driessen; da Guiné-Bissau, M´bala Alfredo Fernandes; e da Áustria, Stefan Scholz

O Presidente Jair Bolsonaro recebeu, nesta quinta-feira (7/10), os recém-nomeados embaixadores para a entrega de cartas credenciais. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença de sete embaixadores. : Isac Nóbrega/PR pic.twitter.com/aqX6Vv3TF7 — Planalto (@planalto) October 7, 2021

Tradicionalmente, um embaixador assume o posto após a entrega de documentos enviados pelo presidente de seu país ao governo do país onde atuará.

A apresentação das cartas credenciais ao presidente da República é uma formalidade que aumenta as prerrogativas de atuação do diplomata no Brasil. Caso a credencial não seja recebida pelo presidente, o embaixador não pode representar seu país em audiências ou solenidades oficiais.

