Bolsonaro recebe alta de hospital em São Paulo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/08/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASILIA, 25 AGO – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta nesta quinta-feira (24) de um hospital privado em São Paulo e deve participar hoje (25) da Festa do Peão de Barretos, um tradicional evento no interior paulista.

“O presidente Bolsonaro já teve alta do hospital, onde realizou por dois dias inúmeros exames, e passará a noite em sua casa em Brasília”, informou um de seus advogados, Fábio Wajngarten.

A internação do ex-presidente no Hospital Vila Nova Star teve como objetivo avaliar sua condição clínica, principalmente no sistema digestivo, trânsito intestinal e hérnia abdominal.

Segundo Wajngarten, a necessidade de avaliação decorre do atentado contra Bolsonaro na campanha de 2018.

Existe a hipótese de que o ex-presidente passe por três cirurgias em setembro para tratar de problemas de septo, refluxo e abdômen. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias