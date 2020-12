Bolsonaro questiona ‘pressa’ para acessar a vacina contra a covid-19

O presidente Jair Bolsonaro questionou neste sábado (19) a “pressa” para acessar a vacina contra a covid-19, em meio a críticas sobre seu plano de vacinação e apesar de o mundo enfrentar um surto que obrigou alguns países a retomar o confinamento.

“A pandemia realmente está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com uma pequena ascensão agora, o que se chama de pequeno repique; pode acontecer. Mas pressa para a vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas”, disse o presidente em uma entrevista com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, no YouTube.

Brasil, o segundo país com mais mortes pela covid-19, atrás dos Estados Unidos, vive desde novembro um aumento de casos e mortes pelo coronavírus.

Bolsonaro questionou em diversas ocasiões as vacinas por seus possíveis efeitos colaterais e a gravidade da pandemia, assim como se opõe ao confinamento por seus efeitos na economia.

