Bolsonaro quer retirar placa de carros do Mercosul

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira, 14, que pretende retirar as placas do Mercosul de circulação no Brasil.

“Vamos ver se a gente consegue anular a placa do Mercosul. É um constrangimento, uma despesa a mais”, afirmou Bolsonaro, citando o trabalho do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

Ele gravou o vídeo ao lado dos ministros de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.