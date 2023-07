Bolsonaro publica vídeo em que deturpa fala de aliado de Lula

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 10:19 Compartilhe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um vídeo em seu perfil no Twitter, na quinta-feira, 13, no qual usou trechos de declarações do ex-ministro da Educação do governo Dilma Renato Janine Ribeiro sobre suposta “fraude eleitoral” em 2018.

– Sr. Renato Janine Ribeiro, pres do SBPC e ex min de Dilma Rousseff: “houve fraude eleitoral que levou ao poder (2018) quem jamais ganharia eleições limpas e livres.” pic.twitter.com/BZuevQklqo — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 14, 2023

Resumo:

Bolsonaro usa frase de Janine Ribeiro, presidente da SBPC, para questionar a lisura das urnas eletrônicas;

O ex-presidente afirmou que o TSE determinou que a Polícia Federal abrisse um inquérito para apurar possíveis fraudes eleitorais em 2018;

No entanto Janine se referiu à Operação Lava Jato e à prisão de Lula.

Na publicação, Bolsonaro afirmou que, após a vitória nas eleições de 2018, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para apurar supostas fraudes eleitorais.

“Em novembro de 2018, logo após o segundo turno e a minha vitória, o TSE determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para apurar possíveis fraudes nas eleições daquele ano. Curiosamente esse inquérito até hoje está em aberto e foi ele que eu explanei na reunião com embaixadores, que serviu de base para que eu me tornasse inelegível. Por que esse inquérito não é fechado? Houve fraude ou não em 2018?”, questionou o ex-presidente.

Essa declaração de Bolsonaro teve como base uma frase proferida por Janine Ribeiro, que atua como presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), na cerimônia em homenagem ao Dia da Ciência e do Pesquisador, no dia 8 de julho.

Na ocasião, Janine disse que “fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições limpas e livres”, referindo-se ao ex-presidente. No entanto a declaração não era relacionada a possíveis fraudes nas urnas, mas sim à Operação Lava Jato e à prisão de Lula.

“Lembro que agora que acabou a assim chamada ‘República de Curitiba’, golpista, sua vitória marcará a volta de Curitiba à República, aos valores republicanos. Com o senhor sendo acolhido por aqueles que defenderam, no âmbito do direito, naquele estado a democracia contra a fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições livres e limpas”, falou Janine.

Mesmo assim, Bolsonaro usou um trecho da fala do presidente da SBPC para pedir “que o inquérito seja concluído para que essa dúvida se dissipe de vez”, finalizou.

