Bolsonaro procura nomes para troca de comando do Banco do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro está em busca de um novo nome para a presidência do Banco do Brasil. As sondagens acontecem antes da confirmação de demissão de André Brandão, ameaçado após incômodo do presidente com o anúncio do plano de demissões e fechamento de agências da instituição financeira. As informações são do O Globo.

Um dos cotados para o cargo é Mauro Ribeiro Neto, vice-presidente corporativo do banco. Apesar de ser bem avaliado, é considerado, pelo presidente, muito jovem para o cargo.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda tenta convencer Bolsonaro a manter Brandão na presidência, já que ele tem atuado em conformidade com os objetivos do Ministério da Economia de garantir economia dos recursos públicos.

Brandão era diretor de Global Banking e Markets para as Américas do HSBC em Nova York e foi indicado pelo presidente do Brasil Central, Roberto Campos Neto.

