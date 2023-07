Bolsonaro presta depoimento na PF hoje sobre suposto plano golpista

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2023 - 8:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 LUG – O ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser interrogado nesta quarta-feira (12) pela Polícia Federal em Brasília sobre um suposto plano de golpe de Estado denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos).

O parlamentar, aliado de Bolsonaro, afirmou em fevereiro passado que o ex-governante organizou uma reunião com ex-deputado Daniel Silveira no Palácio da Alvorada em 2022 para propor um plano golpista. De acordo com Do Val, foi sugerido ao então presidente gravar uma conversa com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o objetivo de obter provas que levassem à anulação das eleições de outubro.

Essa vai ser a quarta vez que Bolsonaro, que acaba de ser declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presta esclarecimentos à PF desde que retornou ao país em março, após três meses nos Estados Unidos. (ANSA).

