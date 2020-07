Bolsonaro ‘prepara’ hidroxicloroquina para anunciá-la em videoconferência

Durante a assinatura do marco legal do saneamento nesta quarta-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) aproveitou para divulgar a hidroxicloroquina.

Uma caixa do medicamento, defendido por Bolsonaro no combate ao novo coronavírus, foi colocada ao lado do presidente.

Em isolamento no Palácio da Alvorada desde que foi diagnosticado com covid-19, na semana passada, o mandatário participou da solenidade por meio de videoconferência. Enquanto ministros se preparavam para uma coletiva de imprensa presencial no Palácio do Planalto, o ajudante de ordens de Bolsonaro, major Cid, “montava” o cenário para a transmissão ao vivo direto da residência oficial da Presidência

As imagens foram exibidas em televisores instalados na área destinada à imprensa. Uma caixa de sulfato de hidroxicloroquina foi colocada ao lado de Bolsonaro. Essa é uma metodologia comum nas ações de marketing de empresas patrocinadoras de determinadas atividades. No futebol, por exemplo, produtos costumam aparecer perto dos entrevistados nas coletivas pós-jogo.

Bolsonaro já havia feito algo semelhante durante reunião virtual do G20, em 26 de março. Na ocasião, ele deixou à mostra uma caixa de um outro remédio também feito com hidroxicloroquina, substância que estava em fase de testes.

Veja também