Bolsonaro pode ter alta nos próximos dias

O ex-presidente Jair Bolsonaro pode deixar nos próximos dias o hospital em Brasília onde se recupera desde 13 de abril de uma cirurgia abdominal, indicaram seus médicos neste sábado.

Bolsonaro se mantém “estável clinicamente” e fazendo fisioterapia, informou o hospital DF Star, acrescentando que há uma “previsão de alta hospitalar nos próximos dias”.

O ex-presidente se encontra “sem dor ou febre, e com pressão arterial controlada. Seguiu com boa aceitação da dieta pastosa, mantendo a programação de progressão de dieta por via oral, com suspensão da nutrição parenteral hoje”, detalhou o hospital.

