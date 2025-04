Bolsonaro pode passar por nova cirurgia, diz médico

(ANSA) – BRASÍLIA, 11 APR – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poderá passar por uma nova cirurgia após ser internado nesta sexta-feira (11), no Rio Grande do Norte, com dores abdominais, informou seu médico, Antônio Luiz Macedo.

“Do jeito que eu vi, como as coisas estão sendo levadas hoje, eu não descarto a possibilidade de ele ter que ser encaminhado aqui para São Paulo, para que o doutor Leandro Echenique, que é o clínico dele em todas as cirurgias, e eu possamos fazer o trabalho de socorrer o presidente”, disse Macedo à CNN Brasil.

“Bolsonaro já fez comigo cinco cirurgias abdominais, três extremamente graves, que foram demoradíssimas”, desde 2018, quando sofreu uma facada no abdômen durante um ato de campanha, lembrou o médico.

Macedo afirmou ainda que está em contato com a equipe do hospital privado onde o ex-presidente está internado em Natal, capital do Rio Grande do Norte.

O político apresentou dores abdominais e dificuldades para se alimentar em razão de um inchaço no abdômen, enquanto seguia de carro em direção ao município de Tangará, no interior do estado.

