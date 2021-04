Bolsonaro pede ‘meio-termo’ entre lockdown e abertura para preservar empregos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pediu a governadores e prefeitos que decretam medidas restritivas para conter o contágio pela covid-19 que considerem um “meio-termo” entre o fechamento de todo o comércio não essencial e a liberação de todas as atividades.

“Gostaria que aqueles que acham que podem fechar sem se preocupar com o desemprego visitem as comunidades, entrem na casa delas, vejam o que tem dentro da geladeira, como sobrevivem, para ver se a gente vai para o meio-termo pelo menos no tocante a evitar que empregos sejam destruídos cada vez mais em nosso Brasil”, disse o chefe do Planalto em transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, 8.

Veja também