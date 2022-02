Bolsonaro pede a ministros que o abasteçam de informações sobre governos petistas

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro voltou a usar nesta quarta-feira um discurso durante cerimônia do governo para atacar adversários políticos e revelou que pediu a seus ministros que o abasteçam de informações sobre os governos do PT.

“Pedi a meus ministros que me abasteçam de informações para mostrarmos o que aconteceu no país de 2003 a 2016”, afirmou, referindo-se aos períodos dos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Bolsonaro citou denúncias de desvios em bancos estatais e afirmou que os altos preços dos combustíveis atualmente são fruto de “roubalheira” na Petrobras. A alta dos preços dos combustíveis é consequência da política de preços da estatal, que segue a flutuação do dólar e do barril de petróleo no exterior.

Apesar da campanha eleitoral começar oficialmente apenas em julho, Bolsonaro tem usado seus discursos, lives em redes sociais e entrevistas para centrar fogo nos governos do PT, trazendo a lembrança de episódios de corrupção que ocorreram durante os governos do partido.

As pesquisas eleitorais têm mostrado uma vantagem folgada de Lula para a eleição presidencial de outubro sobre Bolsonaro, que também fica atrás do petista nas simulações de segundo turno.

