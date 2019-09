Bolsonaro passará por nova cirurgia em São Paulo

SÃO PAULO, 1 SET (ANSA) – O presidente Jair Bolsonaro será submetido a um novo procedimento cirúrgico, de médio porte, no abdome, no próximo final de semana em São Paulo. De acordo com o site “G1”, o brasileiro irá retirar uma hérnia que surgiu no local da última cirurgia feita em sua barriga, após ser alvo de uma facada há cerca de um ano. A reportagem ainda informa que a operação será feita no domingo (8) no Hospital Vila Nova Star, no Itaim Bibi, zona sul da capital paulista.

Em publicação feita em suas redes sociais neste domingo (1), o mandatário indicou que deverá ficar afastado da Presidência por cerca de 10 dias. “Agora em São Paulo com os Drs. Macedo e Leandro. Pelo que tudo indica ‘curtirei’ uns 10 dias de férias com eles brevemente. Bom dia a todos”, escreveu ao compartilhar uma foto em que aparece ao lado dos médicos Leandro Echenique e Antonio Macedo.

Bolsonaro foi esfaqueado no dia 6 de setembro de 2018 durante comício em Juiz de Fora durante sua campanha eleitoral na corrida pela Presidência. O agressor Adélio Bispo de Oliveira foi considerado inimputável pela 3ª Vara Federal da cidade mineira, que impôs medida de segurança de internação por prazo indeterminado a ele. Templo evangélico – Após a consulta, Bolsonaro seguiu de helicóptero ao Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, no bairro do Brás, na capital paulista.

Lá, ele visitou o Jardim Bíblico acompanhado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja e dono da emissora Record. (ANSA)