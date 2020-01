Bolsonaro passa por exames de rotina em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro passou por exames de rotina na manhã desta quarta-feira, 8, no Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB). Ele não tem compromissos oficiais pela manhã. Na quinta-feira, 9, o presidente planeja viajar para o Guarujá (SP) acompanhado da filha, Laura. Na tarde desta quarta, Bolsonaro terá reunião com o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, e, depois, com o secretário especial do Esporte, general Décio dos Santos Brasil. O presidente também vai se encontrar com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.