Bolsonaro passa mal, mas participará de ato em SP

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/09/2024 - 15:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 SET (ANSA) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal e foi levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas já deixou a unidade e confirmou que participará hoje (7) da manifestação na Avenida Paulista.

De acordo com os aliados do ex-mandatário, Bolsonaro teve uma forte gripe ontem (6) e foi medicado.

Mesmo debilitado e sem voz, o ex-presidente deverá discursar aos seus apoiadores que vão comparecer no ato.

Organizado pelo pastor evangélico Silas Malafaia e impulsionado por Elon Musk, dono do antigo Twitter, o protesto deve ter como alvo principal o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (TF), pivô da disputa com o bilionário.

Vestidos de verde e amarelo e com vários cartazes contra o magistrado, milhares de apoiadores de Bolsonaro já estão na Avenida Paulista. (ANSA).