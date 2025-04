Bolsonaro passa mal e é internado em hospital no Rio Grande do Norte

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado em um hospital na cidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 11.

De acordo com a colunista Bela Megale, do jornal O Globo, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais em decorrência do atentado a facada que sofreu em 2018 e procurou atendimento médico.

Bolsonaro iria iniciar hoje uma série de viagens no Nordeste, onde ainda se concentra o eleitorado lulista.

O roteiro começava com um evento em Pau dos Ferros, a cerca de 400 km de Natal, incluindo passagem por Acari e Jucurutu e pernoite em Tenente Ananias.

No sábado, o trajeto incluía as cidades de Major Sales, Luís Gomes e Mossoró. Depois o ex-presidente seguiria para Fortaleza. Ainda não há informações sobre o cancelamento das agendas do ex-presidente.

