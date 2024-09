Bolsonaro passa mal e dá entrada em hospital em São Paulo, mas mantém presença em ato na Avenida Paulista

Carlos Eduardo Vasconcellos, João Vitor Revedilhoi Carlos Eduardo Vasconcellos, João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 07/09/2024 - 13:04 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, na manhã deste sábado, 7, devido a um quadro de gripe forte, mas já foi liberado e tem participação mantida em ato marcado para as 14h na Avenida Paulista.

Mesmo sem voz, o ex-presidente deve discursar no ato pró-impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informaram pessoas próximas a Bolsonaro ao site IstoÉ.

Além de Bolsonaro, dezenas de lideranças da direita têm presença confirmada na manifestação, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No trio elétrico do evento, são esperados discursos de Michelle, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG), do senador Magno Malta (PL-ES), do pastor Silas Malafaia, além de outros aliados do ex-presidente. Jair Bolsonaro deve ser o ultimo a falar.