Bolsonaro passa bem após cirurgias, diz boletim

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 SET – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passa bem após ter sido submetido a duas cirurgias nesta terça-feira (12), segundo boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, de São Paulo.

“As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências, e o paciente já se encontra em recuperação no quarto”, diz o comunicado assinado pelo médico particular de Bolsonaro, o cirurgião Antônio Luiz Macedo, e pela equipe do Vila Nova Star.

“O ex-presidente foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva para tratamento de doença de refluxo gastroesofágico, com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF. Na sequência, foi realizado procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia”, acrescenta a nota.

A primeira cirurgia corrigiu uma hérnia de hiato, quadro que gera refluxo e soluços constantes, enquanto a segunda reparou um desvio de septo para melhorar a condição respiratória do paciente.

No fim do dia, os médicos “reavaliarão” Bolsonaro para “novas informações”. (ANSA).

