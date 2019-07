Bolsonaro participa de lançamento do novo mercado de gás

O presidente Jair Bolsonaro participa na tarde desta terça-feira, 23, de cerimônia no Palácio do Planalto para lançar oficialmente o programa “Novo Mercado de Gás”, conhecido como “choque de energia barata”. O programa é uma das grandes apostas do governo para retomar o crescimento. Uma das medidas a serem anunciadas é a criação, por decreto, do comitê de monitoramento da abertura do mercado de gás.

Farão parte do conselho representantes dos Ministérios de Minas e Energia, Economia e Casa Civil, além da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O grupo vai elaborar relatórios trimestrais sobre o andamento do programa. Caberá ao comitê assegurar a efetividade das medidas e dos prazos pela Petrobras e pelas agências estaduais. Também será tarefa do colegiado propor ações adicionais e complementares – caso os resultados estejam aquém do esperado pelo governo.

Participam da cerimônia o ministro da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o vice-presidente Hamilton Mourão.